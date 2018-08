Rivera acusa el Govern d'utilitzar els Mossos com a "policia política" per identificar els que retiren llaços grocs

El president de Cs, Albert Rivera, ha acusat el president del Govern, Quim Torra, d'utilitzar els Mossos d'Esquadra com a "policia política", després que la nit de dijous a divendres van identificar 14 persones per retirar llaços grocs a la Ribera d'Ebre, entre els quals hi hauria un guàrdia civil. Torra "ordena que protegeixin la simbologia separatista il·legal a l'espai públic i persegueixin els que la retiren, el món al revés", ha piulat al seu compte de Twitter.





Torra usa a los mossos como policía política: ordena que protejan la simbología separatista ilegal en el espacio público y persigan a quienes la retiran, el mundo al revés. El pacto de Sánchez con los supremacistas debilita aún más al Estado en Cataluña, se equivoca de aliados. pic.twitter.com/zEv7M16Z1k — Albert Rivera (@Albert_Rivera) August 19, 2018

Rivera ha aprofitat per apuntar cap al president del govern espanyol: "El pacte de Sánchez amb els supremacistes debilita encara més l'Estat a Catalunya, s'equivoca d'aliats", ha etzibat.