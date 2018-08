Uns 18.000 refugiats han arribat a l'Estat en tres mesos

? L'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) va assegurar que uns 240 migrants al dia van arribar a Espanya pel mar Mediterrani entre el 31 de maig i el 15 d'agost. Segons un nou balanç publicat per l'organització, des del 31 de maig han arribat a Espanya a través del Mediterrani un total de 18.200 persones. De fet, des de l'OIM van destacar que el període de maig a agost de 2018 ha estat el «més actiu des que van començar a funcionar les estadístiques d'arribades». En aquests quatre mesos, es van registrar un total de 21.723 migrants que van arribar per mar, tenint en compte que encara queden dues setmanes perquè l'agost s'acabi. En el mateix període del 2017 es va comptabilitzar l'arribada de 7.554 persones. Es dona la circumstància que l'any passat va ser rècord en arribades de pasteres, amb més de 22.000. Des del mes de gener passat han arribat a Espanya a través del mar Mediterrani un total de 26.350 migrants, segons les dades proporcionades per l'Organització.