Albiol creu que encara no s'ha d'aplicar un nou 155 perquè «no es donen les circumstàncies concretes»

El president del PPC, Xavier Garcia Albiol, creu que encara no s'ha de posar en marxa el 155 a Catalunya perquè "no es donen les circumstàncies concretes". En declaracions a 'La Sexta', Albiol considera que no s'ha passat de les amenaces als fets i que, per tant, encara no s'ha d'aplicar. Ara bé, ja avança que si la Generalitat "passa de les paraules als fets concrets" caldrà que el 155 sigui "més llarg en el temps i més intens" per tal de ser "resolutiu" i retornar la "normalitat institucional, social i política a Catalunya".

Aquest mateix dilluns, el líder dels populars a nivell espanyol, Pablo Casado, ha advertit el president espanyol, Pedro Sánchez, que "o posa fre a aquestes persones o el PP sol·licitarà l'activació del 155". El líder del PPC també ha criticat amb duresa les declaracions de Torra sobre "atacar l'Estat" però creu que encara no s'ha de parlar de reactivar el 155. Això sí, ambdós líders demanen "una resposta jurídica" per les declaracions de Torra que, segons Albiol, podrien suposar un delicte "d'apologia". Albiol ha carregat contra l'executiu de Pedro Sánchez per "quedar-se de braços creuats mirar cap a una altra banda" davant les "amenaces" de Torra.

En canvi, des de Cs el seu líder, Albert Rivera, ha demanat al govern espanyol que enviï ja un requeriment a Torra on hagi d'acatar la Constitució i que, si no ho fa, apliqui ja el 155.