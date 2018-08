Atac terrorista a Cornellà: l'atacant portava anys a Espanya

Mossos custodiant l´edifici on viva l´agressor.

L'home que ha atacat aquest dilluns als agents d'una comissaria a Cornellà de Llobregat (Barcelona) -en un acte etiquetat d'atemptat terrorista- "feia anys que estava a Espanya" i els Mossos no tenen constància de moment que tingués antecedents policials. Estava identificat com Abdelouahab T. en el seu NIE, era natural d'Algèria.

En roda de premsa, el cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central dels Mossos, Rafel Comes, ha afirmat que es tracta d'un veí de Cornellà i que no consten antecedents a partir de la documentació que portava a sobre. Vivia al carrer del Garraf, proper a la comissaria on s'han produït els fets.

"Només podem dir que no ens consten antecedents policials", però ha afegit que s'estan fent les gestions tant a nivell estatal com internacional per identificar l'home a través de les seves petjades.

La parella, convertida a l'Islam fa poc



La parella de l'home és una noia del municipi que recentment s'havia convertit a l'islam, tal com han explicat diversos veïns de la localitat a Europa Press.

Segons han relatat, la noia va començar a posar-se el mocador quan va començar a sortir amb el sospitós abatut pels Mossos d'Esquadra, que és de religió musulmana.