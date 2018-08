Els Mossos asseguren que l'atac a la comissaria és un acte terrorista "aïllat"

Els Mossos d'Esquadra creuen que el presumpte atac terrorista d'aquest dilluns a la comissaria de Cornellà de Llobregat (Barcelona) respon a un "fet aïllat" que tenia com a "objectiu" la policia catalana.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha apuntat a aquesta hipòtesi després de la reunió del Gabinet de Coordinació Antiterrorista, que s'ha celebrat aquesta tarda a la seu de la conselleria i ha presidit el president de la Generalitat, Quim Torra.

Buch ha felicitat la policia catalana per la seva "ràpida intervenció" per "neutralitzar" al suposat terrorista, que ha mort pels trets d'una mossa d'esquadra a la que aquest matí ha intentat atacar a la comissaria de Cornellà, on ha irromput amb un ganivet i invocant a Al·là.