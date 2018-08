La fiscal general no veu «cap delicte» ni en treure ni en posar llaços grocs

La fiscal general de l'Estat, Maria José Segarra, ha dit que no veu "cap delicte" ni en treure ni en posar llaços grocs i que forma part de la "llibertat d'expressió". Tot i això, ha deixat clar que és un aspecte circumscrit a la Llei de seguretat ciutadana i que han de ser les autoritats catalanes les que prenguin les decisions, ja que queda fora de l'àmbit penal de la fiscalia general. En tot cas, creu que és "tan lícit publicitar una opinió ideològica com manifestar-la de manera contrària retirant material". En declaracions als mitjans a Santander, Segarra ha explicat, a més, que no hi ha cap procediment penal obert però que si es presenten denúncies per danys s'estudiaran com en "qualsevol lloc de la geografia espanyola". D'altra banda, Segarra ha dit que és "imminent" que el ministeri públic formuli els escrits d'acusació contra els líders independentistes i que espera que el tribunal els doni trasllat durant el mes de setembre i puguin formular acusacions.

Els Mossos d'Esquadra van identificar dissabte 14 persones (entre ells, un agent de la Guàrdia Civil) a la demarcació de Tarragona per retirar llaços. El departament d'Interior ha iniciat accions per la presumpta infracció greu de la Llei 4/2015 de seguretat ciutadana que sanciona aquestes accions amb multes de 601 a 30.000 euros.

Preguntada sobre aquest aspecte, la fiscal general de l'Estat ha dit que està fora de la seva àrea però ha valorat que no veu "cap delicte" ni en treure ni posar llaços gros. Segons Segarra, es tracta d'actes que s'emmarquen dins la llibertat d'expressió.

No veu delicte en la frase de Torra



La fiscal general de l'Estat tampoc ha volgut valorar les declaracions de Torra, que aquest cap de setmana ha dit que cal "atacar l'Estat". "La fiscal no es dedica a comentar pronunciaments de cap càrrec polític", ha manifestat. "Són manifestacions d'un representant polític, estan allà sense més, jutgem fets concrets i no hi ha cap causa contra l'independentisme i només actuem si hi ha rellevància delictiva", ha aclarit.

Els escrits d'acusació, imminents



Segarra també ha dit que és "imminent" que la fiscalia formuli acusació contra els processats independentistes. Espera que el tribunal els doni trasllat al llarg del mes de setembre i el ministeri públic pugui formular els escrits. Serà llavors quan la fiscalia descriurà els fets i sol·licitarà quins delictes i quants anys de presó demana per a cadascun dels processats. "Estem molt a prop i a l'espera que al setembre el tribunal ens donin trasllat i formulem acusacions", ha detallat.