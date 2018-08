L'incendi de Roses crema una superfície de 9,57 hectàrees al cap de Creus

n L'incendi de Roses, ja controlat, va cremar ahir una superfície de 9,57 hectàrees del Parc Natural del Cap de Creus. La principal hipòtesi amb què treballen els Bombers és que l'incendi va ser intencionat. «Amb totes les reserves perquè la investigació està oberta, però es podria correspondre amb un patró d'intencionalitat», va explicar el cap dels Agents Rurals a Girona, Ignasi de Dalmases.

Els Agents Rurals preveuen tornar avui sobre el terreny amb un gos especialitzat en detectar substàncies accelerants. Ahir al vespre va aixecar-se el confinament dels veïns de les urbanitzacions de Mas Fumats i Puig Rom.

Els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals van obrir diligències d'investigació per esclarir les causes de l'incendi. De Dalmases va avançar que la principal hipòtesi amb què treballen és que el foc va ser provocat per un cúmul de motius, com ara que hi havia quatre focus que no van començar de forma simultània sinó progressiva i que a la zona, al cor del Parc Natural del Cap de Creus, no s'hi porten a terme activitats que puguin causar un incendi.

Els quatre focus van afectar una superfície aproximada de 3,17, 3,2, 2,6 i 0,6 hectàrees. En total, la superfície cremada és de de 9,57 hectàrees, totes dins el Parc Natural del Cap de Creus.

Carretera tallada



El director del serveis territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta, va detallar que l'incendi va poder-se estabilitzar a 2/4 de 8 del vespre, després de poc més de dues hores i mitja cremant. Els vehicles dels cossos d'emergècnies van retirar-se ahir a la tarda i durant la nit es va mantenir un dispositiu de cinc camions, la unitat GRAF i un vehicle lleuger. Ahir a la tarda també es mantenia tallat el tram de la GI-614 que creua les urbanitzacions de Mas Fumats i Puig Rom.

El cap operatiu dels Bombers, Francesc Boya, va explicar que les tasques d'extinció van ser complicades, sobretot, per l'aparició de quatre focus cremant alhora, que van obligar a dividir els efectius i prioritzar els focus amb més risc potencial.

A més, va avisar que a pesar de les pluges de les darreres setmanes, les circumstàncies meteorològiques són les mateixes que en altres estius i queden «bosses seques» a zones com el cap de Creus, la Terra Alta o les Terres de l'Ebre.

Agraïment de l'alcaldessa



L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, va agrair la tasca als equips d'emergències, que van aconseguir frenar la propagació del foc. «Hi ha hagut alguns moments complicats però en poques hores ho han pogut solucionar», va dir.