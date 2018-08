L'ONU proposa el desplegament d'una força militar per defensar els palestins a Gaza

n El secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, ha publicat un informe després de la resolució de l'Assemblea General de condemna de la violència a Gaza en què planteja una iniciativa sobre com protegir la població palestina a Gaza i els territoris ocupats per Israel. D'aquesta manera, Guterres persegueix proporcionar una «presència de l'ONU més sòlida sobre el terreny» i «garantir el benestar de la població».

Les propostes del secretari general, desenvolupades en un text de 14 pàgines, aposten per establir una força militar o policial, sota mandat de l'ONU, per proporcionar protecció als palestins; crear una missió d'observadors civils, present a llocs de control i rodalies d'assentaments israelians; i ampliar els programes d'ajuda humanitària.

El document va ser redactat després que l'òrgan de l'Assemblea General de l'ONU encarregués a l'alt diplomàtic elaborar un informe al juny després de les violentes manifestacions a la tanca de la frontera de Gaza. Des de final de març han mort 171 palestins sota foc israelià a Gaza.



La reacció israeliana

L'enviat davant Nacions Unides d'Israel, Danny Danon, va asse-nyalar que l'«única protecció que els palestins necessiten és dels seus propis líders». «L'autoritat palestina incita la seva gent a atacar els jueus i l'organització terrorista Hamàs utilitza la gent de Gaza com a ostatge», va afegir.

L'informe presentat per Guterres és una nova mostra de la política de bones intencions de l'Assemblea General, les resolucions de la qual no tenen força vinculant. L'enviament d'una força armada necessita l'aprovació del Consell de Seguretat de l'ONU, un òrgan on els Estats Units, que actuen com a portaveu d'Israel, podrien usar el seu dret a veto per bloquejar la mesura a la qual s'oposa el seu aliat.

Paral·lelament, Israel ha ordenat el tancament parcial del pas d'Erez, a la seva frontera amb la franja de Gaza, en resposta a les manifestacions de divendres a l'enclavament, que van deixar almenys dos palestins morts i gairebé 300 ferits, i els retards en la negociació d'un acord d'alto el foc amb el moviment palestí Hamàs. Els palestins van manifestar-se a la frontera entre Gaza i Israel en el 49è aniversari de l'incendi de la mesquita d'Al-Aqsa de Jerusalem.