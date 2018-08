Els Mossos identifiquen 14 persones per planificar la retirada de llaços grocs

Els Mossos d'Esquadra han identificat 14 persones a les localitats de Móra la Nova, Tivissa i Vandellòs que havien planificat retirar llaços grocs i altres símbols independentistes en diversos municipis de les Terres de l'Ebre. El departament d'Interior, que dirigeix Miquel Buch, va informar ahir que ha iniciat accions contra aquest grup per «presumpta infracció greu de la Llei 4/2015 de seguretat ciutadana», que sanciona aquest tipus d'actuacions amb multes que van de 601 a 30.000 euros.

La policia catalana els ha identificat com a «possibles autors de danys al domini públic», després que a la matinada de divendres localitzés en tres vehicles mapes i eines de tall per arrencar llaços grocs i estelades dels carrers, així com peces de roba per tapar-se la cara i frontals de llum. Els mapes detallaven informació dels municipis en què es pretenia actuar i indicacions de la ruta i els passos a seguir per part dels integrants del grup. Segons va informar TV3, una de les persones identificades és un guàrdia civil.

A través de Twitter, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va qualificar els fets de «gravíssims» i va considerar «urgent» que el Govern espanyol i la seva delegada a Catalunya, Teresa Cunillera, «comencin a donar explicacions».

Per part seva, el líder de Cs, Albert Rivera, va acusar el president de la Generalitat, Quim Torra, d'utilitzar els Mossos d'Esquadra com a «policia política». Torra «ordena que protegeixin la simbologia separatista il·legal a l'espai públic i persegueixin els que la retiren, el món al revés», va piular Rivera al seu compte de Twitter, i va assegurar que «el pacte de Sánchez amb els supremacistes debilita encara més l'Estat a Catalu-nya, s'equivoca d'aliats».

Només «una frase»



D'altra banda, la vicepresidenta de l'Executiu, Carmen Calvo, va assegurar que amb una «frase inacceptable no s'ataca l'Estat espanyol», en referència a les paraules pronunciades pel president català, i va defensar que el Govern central «sap quines són les seves obligacions constitucionals».

Durant una concentració independentista convocada divendres passat per l'ANC i Òmnium davant de la presó de Lledoners, Torra va dir que el Govern que lidera «lluita per una causa justa, per un país que lluita per la democràcia i la llibertat» i va instar a «atacar» l'Estat espanyol, que va qualificar «d'injust».

Calvo va demanar «a les dretes espanyoles, que estan en un discurs radical ininteligible, que facin oposició al Govern, però que no facin oposició a Espanya i als problemes que té» el país, i va mostrar la seva preocupació per la «inactivitat del Parlament de Catalunya».

Inactivitat a la cambra



La vicepresidenta va opinar que «amb una frase inacceptable no s'ataca l'Estat espanyol», però va admetre que al Govern central li preocupa la inactivitat de la Cambra autonòmica. «El president Torra el que fa és atacar-se a si mateix quan té un Parlament que estarà per raons incomprensibles inactiu», va afegir. «Es pot entendre la radicalitat, però el que no es pot entendre és la falta, de vegades, de lleialtat i altura de mires per fer política amb els problemes del nostre país», va assenyalar la vicepresidenta.

En aquest sentit, el president del PP, Xavier García Albiol, va recordar a Calvo que «els independentistes ja han demostrat que si no se'ls para els peus, passen de les paraules als fets». El president del PP català va considerar que «la tàctica del govern de Sánchez d'amagar el cap sota l'ala davant els excessos de la Generalitat és «un error».