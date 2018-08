Els Mossos tracten l'atac a la comissaria de Cornellà com un atemptat terrorista

El comissari superior dels Mossos d'Esquadra, Rafel Comes, ha explicat que s'està tractant l'atac a la comissaria dels Mossos de Cornellà com un "atemptat terrorista". En roda de premsa des de la mateixa comissaria atacada, Comes ha assegurat que l'home, veí de Cornellà, ha entrat amb "voluntat clarament homicida i predeterminada" de matar una agent dels Mossos i que s'ha "abraonat amb un ganivet de dimensions considerables". La policia catalana ha convocat aquesta tarda un gabinet de coordinació antiterrorista per "prendre les mesures que s'escaiguin" però de moment, ja ha demanat a totes les policies del país que augmentin les mesures de protecció dels agents.

Els fets han tingut lloc cap a tres quarts de 6 de la matinada quan l'home, veí de Cornellà i resident a l'estat espanyol els darrers anys, ha premut ''de manera insistent'' l'intèrfon de la comissaria. L'agent que es trobava a l'interior l'ha obert i l'home segons ha detallat Comes, l'home s'ha ''abraonat amb un ganivet de dimensions considerables''. L'agent, per evitar danys a la seva integritat física, ha relatat el comissari superior, ha fet ús de l'arma de foc reglamentària i ha provocat la mort de l'individu.

Per aquest motiu, i perquè ''Alà'' són les úniques paraules que recorda l'agent atacada, el cas es tracta com a ''atemptat terrorista''. Comes ha confirmat que la instrucció ha quedat sota la tutela del jutjat d'instrucció número 2 de l'Audiència Nacional, que iniciarà a les properes hores, les diligències per aclarir els fets, com per exemple, l'escorcoll de l'habitatge de l'home, el dispositiu del qual s'està acabant de dissenyar.

Hores d'ara no consten antecedents policials de l'home, però la policia catalana ja està fent gestions per a una plena identificació per empremtes, ha detallat Comes, en àmbit estatal i internacional. Durant les properes hores també es preveu que es realitzi l'autòpsia de l'home que ha d'ajudar a ''aclarir'' alguns detalls de la investigació. De moment, els Mossos d'Esquadra no han volgut donar alguns detalls com ara si l'agent atacat es trobava dins la peixera de la comissaria o no.

De la seva banda, l'agent atacada i el company que també es trobava a la comissaria han estat atesos pel servei de psicòlegs del cos.

Convocat el gabinet de coordinació antiterrorista



El comissari superior Comes també ha explicat que els Mossos d'Esquadra estan amb permanent contacte amb els serveis d'intel·ligència i la resta de cossos policials de l'estat. Per aquesta tarda, a dos quarts de sis, hi ha prevista una reunió del gabinet de coordinació antiterrorista a Barcelona per exposar tota la informació i prendre les mesures necessàries en funció de l'evolució de la investigació.

En aquest sentit, els Mossos ja han tramès tota la informació a les policies i cosses de prevenció i a totes les comissaries del cos i han aconsellat extremar les mesures d'autoprotecció dels agents. I és que els Mossos creuen que potser ''un anàlisi exhaustiu no hi era'' però sí ''la voluntat de matar l'agent''.

Els Mossos d'Esquadra han recordat que Catalunya es troba en alerta antiterrorista 4 sobre 5, la mateixa que els darrers anys i sota la qual va tenir lloc els atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils. Els Mossos també han avançat que actualment no hi ha ''cap informació'' que faci relacionar aquest fet amb els del 17-A, tot i reconèixer que la investigació només acaba de començar.