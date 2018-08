Un nou sisme de 6,9 graus Richter deixa l'illa de Lombok sense energia elèctrica

n L'Institut Geològic dels Estats Units (USGS) va verificar un nou terratrèmol de 6,9 graus a l'escala Richter fixat inicialment a 10 quilòmetres al nord-oest de l'illa indonèsia de Lombok i que no va generar avís de tsunami, va confirmar l'Institut de Geofísica i Meteorologia indonesi. La conseqüència immediata del sisme va ser que tota l'illa de Lombok es va quedar sense subministrament elèctric. L'hipocentre va ser fixat inicialment a 1 quilòmetre de profunditat per l'Agència Indonèsia per al Control de Desastres, però l'USGS va revisar la xifra fins als 20,3 quilòmetres. Amb tot, el sisme gairebé iguala en magnitud el que va estremir l'illa el 5 d'agost passat i va deixar un saldo encara no tancat de 460 morts.

El terratrèmol va tenir fins a tres rèpliques posteriors de 5,6, 5,8 i 5 punts d'intensitat a l'escala de Richter en poc més de 30 minuts, segons el portaveu de la Junta Nacional d'Administració de Desastres d'Indonèsia (BNPB ), Sutopo Purwo Nugroho. Pel que fa a les conseqüències d'aquests corriments, Sutopo va explicar que tota l'illa de Lombok es va quedar sense subministrament elèctric. «Segueixen les rèpliques a Lombok. L'electricitat de PLN (el monopoli elèctric públic) està fora de servei. Seguim coordinant-nos amb les autoritats locals, va assenyalar en una piulada a Twitter.