El PP critica que Sánchez amagui informació de viatges

n El PP considera que és una «vergonya nacional» que el Govern central «oculti» com a informació classificada el viatge amb avió presidencial del cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, juntament amb familiars i amics, a un concert al Festival Internacional de Benicàssim el passat 20 de juliol. «Estem davant d'un ús totalment irregular dels drets del Govern», va destacar la senadora del Grup Popular per Castelló, Salomé Pradas, en un comunicat, en el qual va recordar que la seva formació ha registrat a la Cambra Alta una bateria de preguntes dirigides al Govern perquè expliqui les despeses del viatge.

Segons el seu parer, és una «vergonya nacional» que el Govern «camufli» els detalls de la «nit de festa, carregant-ho a les butxaques dels espanyols». «Des del PP exigim claredat i transparència de l'ús de les arques públiques, que no hi són per al gaudi personal de ningú», va puntualitzar la senadora, que reclama a les seves preguntes parlamentàries el cost econòmic dels quatre trajectes del Falcon per desplaçar-se els dies 20 i 21 de juliol des de Madrid a Castelló. Concretament, sol·licita informació sobre el cost de la tripulació, combustible, àpats i despeses aeroportuàries.

Així mateix, exigeix conèixer a quant ascendeix el cost econòmic del personal de seguretat del president del Govern per al seu viatge a Castelló i si va haver-hi personal de seguretat per a la seva dona, Begoña Gómez, i per a altres familiars de Pedro Sánchez durant el 21 de juliol passat al Festival de Benicàssim. Segons recorda el Partit Popular, aquell dia Sánchez ja havia tornat a Madrid, mentre que la seva família va continuar al festival.