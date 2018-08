Quin és el poble que més recicla i el que menys?

Santpedor lidera el rànquing de reciclatge dels municipis de la Catalunya Central. El poble bagenc recicla el 78,17% de les deixalles que genera i que, per tant, no es llancen a l'abocador. Cada habitant del municipi acumula, anualment, 425,51 quilos de deixalles. Aquestes són dades destacables, dins l'àrea de la regió central, com es pot veure al balanç municipal de reciclatge del 2017, que va presentar l'Agència Catalana de Residus de Catalunya.

Uns percentatges que mostren que únicament el 14,7% dels municipis de la Catalunya Central reciclen més de la meitat del seu residu. Són vint-i-dos els municipis que presenten un reciclatge superior al 50%, del total de 149 poblacions que hi ha a l'àrea de cobertura de Regió7. Dels vint-i-dos municipis, onze es concentren a l'Alt Urgell, cinc al Moianès, cinc al Bages i un al Berguedà.

Pel que fa a la comarca, però, el Moianès és la demarcació que presenta el percentatge de reciclatge més elevat de la Catalunya Central. De fet, és una de les nou demarcacions de Catalunya que reciclen més de la meitat del seu residu, amb el 53,61% de deixalles que es poden recuperar.

Per contra, la Cerdanya és la comarca que menys recicla, dins la regió central, amb únicament el 26,92% de recollida selectiva. De fet, se situa en la penúltima posició dins del rànquing de les comarques catalanes (vegeu l'edició del 31 de juliol d'aquest diari).

Els municipis capdavanters



Darrere de Santpedor, la segona població que més recicla a la regió central és Collsuspina, del Moianès, amb el 76,46% de deixalles reciclades i 491,68 quilos de residus generats per habitant.Els segueix un municipi del Bages, Artés, amb el 76,17% de residus recollits de forma selectiva i 376,46 deixalles per habitant, anualment.

Els tres municipis de l'àrea d'influència d'aquest diari que més reciclen presenten el sistema de recollida porta a porta. Santpedor va ser un dels primers pobles de Catalunya que va incorporar aquest sistema, l'any 2005. L'alcalde, Xavier Codina, assegura que aquesta forma de recollida de residus «garanteix taxes de reciclatge elevades». Assenyala que, en poc temps, el seu poble va passar del 6% de recollida selectiva al 70%. Sosté que, de cara al futur, la majoria de municipis «apostaran pel porta a porta o sistemes similars, ja que és una forma per aconseguir que la gent es conscienciï».

A més, assegura que malgrat que el servei porta a porta comporti més despeses, a la llarga, surt més rendible, «ja que els veïns redueixen el volum de rebuig i l'import que s'ha de pagar per cada tona dipositada a l'abocador disminueix».