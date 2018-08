Salvini amenaça d'enviar a Líbia 177 immigrants rescatats a Malta

n El ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, va instar la Unió Europea a intervenir en els casos d'immigració, i en cas contrari va advertir que Itàlia conduirà els immigrants interceptats directament a Líbia. Salvini va fer declaracions en relació amb el cas del vaixell de la Guàrdia Costanera italiana amb 177 immigrants que s'espera en un port des de dijous després del rebuig de Malta i d'Itàlia de fer-se'n càrrec.

«O Europa decideix seriosament que ha d'ajudar Itàlia, començant pels immigrants que són a la patrullera Diciotti, o ens veurem obligats a fer alguna cosa que posarà definitivament fi al negoci dels traficants. És a dir, acompanyar fins a un port libi les persones recuperades al mar», va anunciar.

Per la seva banda, el ministre d'Infraestructures, Danilo Toninelli, va afirmar en un missatge al seu compte en Twitter que «la Unió Europea ha de fer un pas endavant i obrir els seus propis ports a la solidaritat, si no, no té motius per existir».

El vaixell de la Guàrdia Costanera Diciotti es va responsabilitzar dijous passat dels immigrants que havien estat rescatats per dos vaixells de la Capitania de Port quan tenien dificultats en aigües de Malta, segons va explicar el ministeri d'Interior.

Salvini va afirmar que hauria de ser Malta qui s'ocupés dels immigrants, mentre que el ministre d'Interior maltès, Michael Farrugia, va reiterar a Twitter la negativa del seu paí s de fer-se càrrec del vaixell. Farrugia va acusar Itàlia d'haver interceptat els immigrants en aigües malteses, «però només per impedir-los entrar a aigües italianes», ja que el vaixell no havia demanat auxili.



Divergències entre Malta i Itàlia

Davant aquest nou enfrontament entre Malta i Itàlia, s'espera que es pugui tornar a adoptar la solució d'una reubicació dels immigrants en diversos països europeus com ja va passar amb el vaixell Aquarius de les ONG Sos Méditerranée i Metges sense Fronteres amb 141 immigrants que va arribar a Malta després d'esperar durant cinc dies.

La novetat en aquest cas és que Itàlia nega l'arribada als seus ports a un vaixell de la Guàrdia Costanera del seu país que actualment és a poques milles de l'illa de Lampedusa. En aquesta patrullera de la Guàrdia Costanera hi ha 6 dones i 34 menors, mentre que 13 persones van haver de ser evacuades a Lampedusa com a conseqüència de problemes de salut.