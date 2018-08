Asia Argento nega haver tingut relacions sexuals amb Jimmy Bennett

L'actriu italiana Asia Argento ha desmentit haver mantingut "relacions sexuals" amb l'actor Jimmy Bennett quan era menor, va anunciar en un comunicat divulgat aquest dimarts a la premsa i confirmat pel seu agent a l'AFP.

"Desmenteixo i rebutjo el contingut de l'article publicat al New York Times que circula en diversos mitjans internacionals (...) Mai he tingut relacions sexuals amb Bennett", declara l'actriu, de 42 anys, que reconeix haver-li donat diners al jove però no per una relació sexual.

"Estic profundament sorpresa i impressionada per la lectura d'informació absolutament falsa", ha escrit l'actriu, que assegura que ha decidit pronunciar-se per protegir-se de l'allau de mentides.

L'actriu italiana, figura del moviment #MeToo sorgit després d'acusar de violació al productor de cinema Harvey Weinstein, va acceptar pagar 380.000 dòlars a un jove que va dir haver estat atacat sexualment per ella, segons ha informat el diumenge el diari The New York Times.

El pagament va ser fet a l'actor i músic de rock Jimmy Bennett, que va denunciar haver estat agredit sexualment per Argento el 2013 en un hotel de Califòrnia, segons el diari que cita documents d'una font no identificada.

Segons l'actriu el pagament va ser concedit per raons de "compassió i per ajudar-lo" a causa dels seus problemes econòmics i per comanda del seu llavors company sentimental Anthony Bourdain, qui es va suïcidar aquest any. Bennet tenia llavors 17 anys, i ella 37.