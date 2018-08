Ataquen a trets l'ambaixada dels EUA a la capital de Turquia

nL'ambaixada dels Estats Units a Ankara va ser atacada per un grup que va disparar diverses vegades des d'un vehicle contra el lloc de control de l'edifici. Tot i que es va trencar una de les finestres, no es van causar víctimes. En total es van disparar sis trets i tres de les bales van impactar a la porta metàl·lica i al vidre de la caseta de seguretat. Els assaltants van fugir en cotxe després de l'atac. La Policia turca va detenir una persona. L'atac va coincidir amb un augment de les tensions entre Ankara i Washington per l'empresonament d'un religiós nord-americà.