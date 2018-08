Confirmen definitivament l'evidència de gel a la lluna

Un equip de científics ha observat directament l'evidència definitiva de gel d'aigua a la superfície de la Lluna, concretament a les parts més fosques i fredes de les seves regions polars. Aquests dipòsits de gel estan distribuïts irregularment i podrien ser antics. Al pol sud, la major part del gel es concentra en els cràters lunars, mentre que el gel del pol nord és més extens, però dispers.

L'equip, liderat per Shuai Li, de la Universitat de Hawaii i Brown University, i que inclou a Richard Elphic del Centre d'Investigació Ames de la NASA a Silicon Valley, a Califòrnia, ha utilitzat dades de l'instrument Moon Mineralogy Mapper (M3) de la NASA per identificar tres firmes específiques que definitivament proven que hi ha gel d'aigua a la superfície de la Lluna.

M3, a bord de la nau espacial Chandrayaan-1, llançada el 2008 per l'Organització d'Investigació Espacial de l'Índia, estava equipat de manera única per confirmar la presència de gel sòlid en la Lluna. Va recol·lectar dades que no només recollien les propietats reflectives que s'esperaria del gel, sinó que també podia mesurar directament la forma distintiva en que les seves molècules absorbeixen la llum infraroja, pel que pot diferenciar entre aigua líquida o vapor i gel sòlid.

La major part del gel acabat de descobrir es troba en les ombres dels cràters prop dels pols, on les temperatures més càlides mai superen els -250 graus Fahrenheit (-156 graus Centígrads). A causa de la molt petita inclinació de l'eix de rotació de la Lluna, la llum del sol mai arriba a aquestes regions.

Les observacions prèvies van trobar indirectament possibles signes de gel a la superfície en el pol sud lunar, però aquests podrien haver estat explicats per altres fenòmens, com el sòl lunar inusualment reflexiu.

Amb prou gel a la superfície, dins dels primers mil·límetres, l'aigua possiblement sigui accessible com un recurs per a futures expedicions per explorar i fins i tot romandre en la Lluna, i potencialment més fàcil d'accedir que l'aigua detectada sota de la superfície de la Lluna .

Aprendre més sobre aquest gel, com va arribar allà i com interactua amb l'entorn lunar més gran serà un objectiu clau de la missió per a la NASA i socis comercials. Les troballes han estat publicades aquest dilluns a 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.