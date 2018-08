El Consell de Ministres aprovarà un decret llei aquest divendres per exhumar Franco del Valle de los Caídos

El govern espanyol aprovarà en el Consell de Ministres aquest divendres un decret llei per poder exhumar les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, José Guirao, en una entrevista a 'La Ser', on ha dit que aquesta és la previsió del govern espanyol tot i que l'ordre del dia del Consell de Ministres es tanca dimecres a la tarda. El decret llei modificarà "puntualment" la Llei de memòria històrica per fer possible l'exhumació. Segons ha explicat Guirao, l'executiu de Pedro Sánchez ha volgut blindar per llei la mesura per evitar possibles demandes judicials per part de la família, que s'oposa a treure Franco del Valle de los Caídos. Després d'aprovar-se per Consell de Ministres, el decret llei haurà de passar necessàriament pel Congrés dels Diputats. D'aquesta manera, a més, l'executiu busca que la resta de grups del parlament espanyol s'hagin de pronunciar sobre treure les restes del dictador. Les sessions parlamentàries no es reprenen fins al setembre.

L'exhumació de Franco ha estat un dels compromisos de Sánchez des que va arribar a la Moncloa, l'1 de juliol. Tot i la voluntat de tirar-la endavant abans de vacances es va haver de posposar. En el darrer consell de Ministres del 3 d'agost, el president espanyol va assegurar que traurien les restes però va reconèixer que els calien "algunes setmanes" per acabar de lligar la fórmula jurídica.

Finalment, el govern espanyol s'ha decantat per un decret llei i ha apartat la idea d'aprovar la mesura a través d'un reial decret (que només requereix l'aprovació per part del govern espanyol).

D'aquesta manera, l'executiu vol blindar per llei la mesura i també obligar la resta de grups del Congrés a posicionar-se sobre l'exhumació.