Podem considera «difícil» arribar a un acord amb el Govern sobre el sostre de despesa

n Podem creu que «difícilment» pot iniciar amb el Govern una negociació per donar suport als objectius d'estabilitat pressupostària al Congrés, després de la renúncia de l'Executiu de Pedro Sánchez a renegociar amb la Comissió Europea un nou camí de reducció del dèficit i a derogar la Llei d'estabilitat pressupostària. Així ho va explicar el portaveu adjunt del grup confederal Txema Guijarro durant una roda de premsa a la seu de Podem convocada per informar de la resposta donada pel Govern als plantejaments realitzats per la coalició d'esquerres. Guijarro va criticar que, després de la seva resposta, l'Executiu es trobi en la mateixa posició que abans de presentar per primera vegada els objectius d'estabilitat, rebutjats pel Congrés davant la insuficiència de suports, i que no s'hagi mogut «gens ni mica».

«No estan disposats a modificar la Llei d'estabilitat, el que ens sembla bastant desorientador. No obstant això, serà difícil que iniciem una negociació. Neguen la renegociació del dèficit», va lamentar el dirigent de Podem, que va criticar que el Govern «no concreta ni un compromís per acabar amb l'austeritat». Va afegir que la resposta de l'Executiu es limita a «una sèrie de llocs comuns».