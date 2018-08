Detinguda per matar el seu marit a Alacant a les dues setmanes de casar-se

Una dona de 45 anys i un home de 58, que s'encarregava de cuidar-la perquè es desplaçava en cadira de rodes, van ser detinguts ahir a la nit a Alacant com a presumptes autors de l'assassinat a punyalades del marit de l'arrestada, un home de 69 anys i veí de Guardamar, amb el qual es va casar fa tot just dues setmanes. La detenció va ser realitzada per una policia nacional que estava fora de servei i en veure l'agressió va avisar la sala del 091 i va acudir ràpidament per arrestar els implicats. La víctima va ser agredida amb un tornavís que va ser intervingut per la Policia Nacional.

Els agents del Grup de Delinqüència Violenta de la Brigada Provincial de Policia Judicial s'encarreguen de les indagacions i investiguen el mòbil de l'assassinat. Un amic de la víctima ha assegurat a aquest diari que el matrimoni entre la víctima i la presumpta agressora va ser de conveniència, però no s'explica el motiu de l'agressió perquè el mort cobrava una minsa pensió i vivia en un pis de lloguer.

Aquest era el quart matrimoni de la detinguda, que tot i anar en cadira de rodes va ser vista de peu forcejant i agredint presumptament al seu marit segons fonts pròximes al cas.

L'agressió es va produir sobre dos quarts d'onze de la nit d'ahir en un aparcament de terra del carrer Sol Naixent, a l'Albufereta. Allà s'havien citat els ara detinguts i la víctima i per causes que s'investiguen es va produir un forcejament que va alertar a una agent de la Brigada Provincial de Policia Científica que estava de passeig per l'avinguda de la Vila Joiosa. En escoltar els crits i veure que estaven agredint una persona va anar corrent al lloc, però quan va arribar la víctima ja havia estat apunyalada mortalment i va procedir a detenir els implicats. Mentre corria cap al lloc l'agent va trucar a la sala del 091 i poc després es van presentar en primer lloc agents del Grup de Motos de la Brigada de Seguretat Ciutadana, els quals van ajudar a la seva companya.

Vehicles inspeccionats

Al lloc hi havia dues furgonetes que van ser traslladades a la Comissaria Provincial. Una era la usada pels detinguts que ha estat inspeccionada minuciosament aquest matí per agents de la Brigada Provincial de Policia Científica i l'altra era d'un amic de la víctima, que se la va prestar per desplaçar-se a Alacant des de Guardamar, on vivia el mort.

Al lloc del crim es van desplaçar efectius de les brigades de Seguretat Ciutadana, Policia Científica i Policia Judicial, així com una forense i el jutge de guàrdia, que va autoritzar la passada matinada l'aixecament del cadàver i va ordenar el seu trasllat a l'Institut de Medicina Legal.

Les restes de sang encara es podien observar aquest matí a l'aparcament de terra on es va produir l'agressió mortal.