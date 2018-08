La fiscal general de l'Estat no veu cap delicte «ni a treure ni a posar llaços grocs»

n La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, no creu que hi hagi «cap delicte ni a treure ni a posar» llaços grocs a favor de l'independentisme català ja que, al seu judici, és quelcom que «forma part de la llibertat d'expressió», encara que no es pronuncia sobre la possibilitat que a les persones que ho facin puguin aplicar-se'ls la Llei de Seguretat Ciutadana, ja que no és de la seva competència sinó del Govern de Catalunya.

«No em toca respondre sobre la seva aplicació. Són les autoritats governatives catalanes les que prendran les decisions, segurament, més oportunes», va asse-nyalar Segarra en ser qüestionada ahir a Santander per la polèmica que s'està generant en relació amb les responsabilitats a les que podrien enfrontar-se les persones que a Catalunya es dediquen a col·locar o a retirar aquests llaços grocs de llocs públics i si seria susceptible d'aplicar-se la Llei de Seguretat Ciutadana tal com sembla plantejar-se la Generalitat per a aquells que retiren els símbols a favor de la llibertat dels indepdentistes empresonats. D'altra banda, Segarra tampoc no veu «cap rellevància» penal en la retirada per part de suposats agents de l'ordre de símbols, pancartes o banderes antimonàrquiques que s'havien col·locat amb motiu de la participació dels reis en l'homenatge a Barcelona a les víctimes dels atemptats terroristes de l'estiu passat a la Rambla i Cambrils.

En aquest sentit, va assenyalar que de moment «no hi ha cap procediment penal» per a aquest tipus de successos, que, al seu judici, no tenen «cap rellevància» penal, encara que va assenyalar que si es presenten denúncies «s'estudiaran com totes» les que s'interposen «en qualsevol punt» d'Espanya. No obstant això, per a Segarra «tan lícit és publicitar una opinió ideològica» com el «manifestar» la contrària i «retirar material que s'ha dipositat».

Segarra va declinar valorar les declaracions de fa uns dies del president de la Generalitat, Quim Torra, en les quals va afirmar que des del sobiranisme es volia atacar l'Estat espanyol injust, criticades per alguns partits polítics.

«La fiscal general no es dedica a comentar pronunciaments de cap càrrec polític, ni del president de la Generalitat ni de les seves relacions amb el Govern espanyol. Les nostres funcions són la cerca del respecte de la legalitat quan hi ha una complicació. No faig cap comentari», va asseverar.



Conseqüència penal

Preguntada per la possibilitat que d'aquestes paraules pogués derivar-se alguna conseqüència penal, Segarra es va limitar a apuntar que aquestes han d'emmarcar-se «en el punt en el qual es fan».

«Són manifestacions merament d'un representant polític. Nosaltres jutgem fets i concrets, no tenim cap causa contra l'independentisme. Jutgem fets concrets i quan hi ha rellevància delictiva s'actua, si no n'hi ha doncs no s'actua», va resoldre. D'altra banda, la fiscal general tampoc no va voler confirmar la postura que mantindrà la Fiscalia en l'acusació en relació amb els encausats pel referèndum independentista de l'1 d'octubre de l'any passat i si finalment acusarà per delictes de rebel·lió Oriol Junqueras i els altres polítics que es troben en pressió provisional per aquests fets.

«Ens pronunciarem quan ens donin trasllat per formular escrit d'acusació, en aquest moment serà quan farem la descripció de les conductes que s'atribueixen a cada processament i la responsabilitat que demanem. Per altra banda, el grup Anonymous va anunciar ahir ser l'autor del bloqueig de les pàgines web del Tribunal Constitucional i de la Policia Nacional en protesta per la situació a Catalunya.