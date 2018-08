Investiguen si l'assaltant va buscar el «suïcidi a mans de la policia»

Els Mossos d'Esquadra investiguen si l'home que va ser abatut ahir en assaltar una comissaria de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) va utilitzar el mètode conegut com a "suicide by cops" (suïcidi a mans de la policia) per acabar amb la seva vida, per la vergonya que li suposava ser homosexual en el col·lectiu musulmà.

Segons han informat a Efe fonts de la investigació, una de les hipòtesis que s'estudien sobre l'atac d'ahir, que els Mossos d'Esquadra estan tractant com un "atemptat terrorista" i un fet "aïllat", és que l'home de 29 anys que es va abalançar contra una agent a la comissaria de Cornellà proferint crits sobre "Al·là" busqués el seu suïcidi a càrrec de la policia.

El "suicide by cops" és una tècnica suïcida en la qual una persona que vol acabar amb la seva vida es comporta d'una manera deliberadament amenaçadora contra la policia per forçar una reacció per part dels agents amb la finalitat de ser abatut.

Els investigadors analitzen la hipòtesi que Abdelouahab T. va recórrer a aquest mètode ahir arran de la declaració com a testimoni de l'exdona de l'assaltant, que va afirmar que l'home havia reconegut diverses vegades que es volia suïcidar perquè no suportava la pressió que suposa ser homosexual en una comunitat com la musulmana.

De fet, la dona va començar a distanciar-se de l'home quan va saber que era homosexual i finalment es van separar dies abans de l'atac a la comissaria de Cornellà.

La dona va advertir en la seva declaració que potser l'assalt a la comissaria pretenia camuflar el seu suïcidi, sabent que podria ser abatut pels Mossos si amenaçava els agents amb un ganivet amb proclames sobre "Al·là".

Els Mossos tracten aquest assalt com un "atemptat terrorista" en base al fet que l'assaltant va intentar matar l'agent i va proferir una proclama invocant Al·là, si bé no descarten que el detonant de l'atac perpetrat per l'home abatut no tingui res a veure amb el terrorisme.

Arran de l'atac d'ahir a Cornellà, els Mossos d'Esquadra, al costat de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, participen aquest matí, des de les 10.20 hores, en una reunió operativa del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme (CITCO), convocada per avaluar tota la informació que es disposa d'aquest incident.