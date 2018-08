L'exparella de l'atacant afirma que li havia mostrat la voluntat de suïcidar-se

Façana de l´habitatge on vivia l´home abatut ahir pels Mossos d´Esquadra

Façana de l´habitatge on vivia l´home abatut ahir pels Mossos d´Esquadra EP

Abdelouahab T., l'home abatut ahir a la comissaria dels Mossos a Cornellà, podria haver entrat a les dependències policials buscant la seva mort, segons va apuntar la seva exparella. L'home, de 29 anys i d'origen algerià, va iniciar la separació de la seva parella fa aproximadament un any, segons va relatar la dona als Mossos d'Esquadra, tal com va avançar ahir la Cadena Ser.

Segons va informar aquesta emissora de ràdio, la dona de l'assaltant va assegurar en la seva declaració que el seu exmarit li havia reconegut en diverses ocasions que es volia suïcidar per evitar la vergonya dins del col·lectiu musulmà per la seva condició d'homosexual, condició que ella va descobrir fa un any i que va ser el motiu pel qual van començar a distanciar-se fins a iniciar els tràmits de separació.

La dona, segons aquesta versió, sosté que potser l'assalt a la comissaria pretenia camuflar el seu suïcidi, sabent que podria ser abatut pels Mossos d'Esquadra si amenaçava els agents amb un ganivet al crit d'«Al·là és gran».

D'altra banda, veïns del bloc on vivia l'atacant van explicar que el jove era poc conegut a la zona i que no acostumava a relacionar-se amb ells, malgrat que el tracte sempre havia estat «cordial». L'exparella d'Abdelouahab T. sí que era més coneguda al barri, on vivia des de feia almenys vuit anys i tenia una «bona relació amb els veïns». La dona, que té dues filles fruit d'una parella anterior, es va convertir a l'islam «quan el va conèixer» i es cobria des d'aleshores el cap amb mocador, cosa que havia sorprès alguns veïns.

«Ella és una bona noia, es va convertir a l'islam i ja està», va indicar a Efe Jordi López, mentre que un altre resident al barri va afegir: «Es va posar el vel de seguida». La senyora María, també veïna de la parella, va recordar: «Després d'un temps la vaig veure amb el mocadoret i la veritat em va disgustar perquè era una noia molt maca i jo estimo molt Espanya i tots els que estan amb nosaltres a Espanya, vivint feliços i tranquils».

Els veïns van afirmar a més que la parella discutia «amb freqüència» per motius que es desconeixen i que s'havien separat feia pocs dies, un extrem que van confirmar a EFE fonts de la investigació.