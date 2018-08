Una llar d'infants vesteix els nens com a jihadistes per una desfilada, a Indonèsia

Polèmica a Indonèsia per la decisió d'una llar d'infants de disfressar els seus alumnes de terroristes islàmics durant una desfilada. Els petits vestien un nicab negre i duien una metralleta de cartró a les mans, seguint l'estètica de l'ISIS.



Els fets van tenir lloc en una desfilada festiva el 16 d'agost passat a la ciutat de Probolinggo, a l'est de Java, un dia abans de la desfilada de la independència del país, i va ser enregistrat per un vídeo que s'ha fet viral.





On Independence Day yesterday, a video of a schoolboy climbing a flagpole in west Timor went viral on Indonesian social media. Today another video went viral: kindergarteners in black niqab carrying guns joined Independence Day carnival in Probolinggo, East Java #17an #RI73 pic.twitter.com/yN9tdyZwz5 — Yenni Kwok (@yennikwok) 18 de agosto de 2018

Segons el diari britànic «The Guardian», la disfressa estava emmarcat en una desfilada «cultural»., afirmant que la intenció no era «fomentar la violència» entre els nens de la guarderia, si noPreguntat sobre perquè el jardí d'infants havia triat els vestits, el director ha admès que havien agrupat els accessoris d'anys anteriors per estalviar diners, però no ha ofert cap explicació sobre per què els vestits d'estil jihadista s'havien utilitzat anteriorment.