Els Mossos abaten un home que intentava atemptar a la comissaria de Cornellà

Una mosso d'esquadra va matar a trets un home que havia irromput a la comissaria de Cornellà de Llobregat, ahir a la matinada, armat amb un ganivet i invocant Al·là, en un atac que els Mossos d'Esquadra investiguen com a atemptat terrorista i que consideren un fet «aïllat».

L'atac va tenir lloc ahir cap a a les 6 del matí, quan el presumpte terrorista, Abdelouahab T., veí de Cornellà, d'origen algerià i 29 anys d'edat, va trucar al timbre de la comissaria dels Mossos a la població, situada a escassos metres del seu domicili, i un cop a dins es va llançar, ganivet en mà, sobre l'agent que li ha obert la porta.

La mossa d'esquadra va disparar mortalment amb la seva arma reglamentària contra l'assaltant, quan aquest es disposava a atacar-la amb un ganivet de grans dimensions, a l'hora que proferia invocacions a Al·là, entre altres paraules que van resultar inintel·ligibles per a l'agent.

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'atac com un «atemptat terrorista», atesa l'«extrema gravetat» dels fets, ja que consideren que el mort tenia «voluntat clara» d'atacar i matar l'agent, segons ha explicat en roda de premsa Rafael Comes, cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central.

Els Mossos mantenen la seva hipòtesi que s'ha tractat d'un atac terrorista sobre la base del fet que l'assaltant va intentar matar un policia i va proferir una proclama citant a Al·là, si bé no descarten que el detonant de l'atac perpetrat per l'home abatut, que s'acabava de divorciar, no tingui res a veure amb el terrorisme, segons ha detallat Comes.

Davant la sospita de la naturalesa terrorista de l'atac, el jutjat d'instrucció número 2 de l'Audiència Nacional ha assumit la investigació del cas, perquè és el tribunal competent en la matèria.

Això no obstant, inicialment va ser la jutgessa de guàrdia de Cornellà qui va procedir a l'aixecament del cadàver, després de la qual cosa va ordenar un informe de balística i la confiscació de l'arma de la mossa per establir amb exactitud les circumstàncies en què s'havia disparat al suposat gihadista a la comissaria, on hi ha càmeres de seguretat en el perímetre i a la zona de recepció.

De moment, els Mossos d'Esquadra no han trobat cap vincle que relacioni l'assaltant amb la cèl·lula terrorista de Ripoll que va perpetrar els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de l'any passat, l'aniversari del qual es va commemorar fa amb prou feines uns dies.

En aquest sentit, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va assegurar ahir que l'atac és un «fet aïllat» d'una persona en concret, que tenia per objectiu atacar la policia i que l'individu havia estat neutralitzat. Després de la reunió del Gabinet de Coordinació Antiterrorista que es va celebrar ahir a a la seu de la consellera d'Interior amb la presència del president Torra, Buch va fer també una crida a tots els agents de policia del país a vetllar per la seva autoprotecció i a «estar pendents» perquè que no es repeteixi un acte com el que s'ha produït a Cornellà de Llobregat. En aquest sentit, el cap del cos de Mossos d'Esquadra, el comissari surienc Miquel Esquius, va considerar que és «oportú» que els agents incrementin les mesures d'autoprotecció. Així, va declarar que cal que els agents «donin especial atenció» a les mesures descrites a l'alerta 4 antiterrorista vigent a tot l'Estat.

Durant la roda de premsa, el conseller va evitar respondre diverses qüestions perquè es tractava d'una qüestió sota secret de sumari investigat per l'Audiència Nacional. Els Mossos es van mostrar confiats que l'anàlisi de la informació que es va obtenir de l'escorcoll d'ahir a l'habitatge de l'atacant permeti aclarir els fets i la seva motivació. Segons el comissari cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central, Rafel Comes, aquest procés d'anàlisi per part dels investigadors del cos, no serà fàcil i portarà temps perquè caldrà desxifrar, per exemple, continguts informàtics.

Esquius va confirmar que tant a la zona de la recepció de la comissaria de Cornellà com en el perímetre de l'edifici hi ha instal·lades càmeres de vigilància.

Davant la pregunta de si s'hauria pogut utilitzar una pistola tàser en lloc d'abatre mortalment l'atacant, Esquius va constatar que l'actuació policial havia estat «proporcionada». Tot i apuntar que aquesta eina encara no ha arribat a moltes comissaries del país –i tampoc ho ha fet a la de Cornellà–, Esquius va manifestar que l'arma tàser no està pensada per resoldre una situació com la viscuda ahir. Comes també va apuntar que no tenen coneixement que cap organització hagi reivindicat l'atac.

D'altra banda, Comes va detallar que avui els Mossos participaran a Madrid en una reunió extraordinària del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) que avaluarà tota la informació de la qual es disposa.