El Papa, sobre els abusos sexuals de sacerdots: «Hem abandonat els nens»

n El papa Francesc va tornar a expressar la seva «vergonya i penediment» davant la investigació del fiscal de Pennsilvània que va destapar els abusos perpetrats per 300 sacerdots i el seu encobriment per part de l'Església catòlica d'aquest estat dels EUA. «Amb vergonya i penediment, com a comunitat eclesial assumim que no vam saber ser on havíem de ser, que no vam actuar a temps reconeixent la magnitud i la gravetat del dany que s'estava causant a tantes vides», va assenyalar el pontífex, i va afegir que «hem descuidat i abandonat els nens». El papa Francesc va fer aquestes consideracions en una carta feta pública per l'oficina de premsa del Vaticà.

Per al Papa els escàndols de pederàstia al si de l'Església Catòlica nord-americana, que van ser comesos en la seva majoria abans de l'any 2000, quan la revelació d'altres casos va portar l'Església nord-americana a emprendre reformes, és un «crim que genera profundes ferides de dolor i impotència» a les víctimes, els seus familiars i «a tota la comunitat, siguin creients o no creients».

«Mirant cap al passat mai serà suficient el que es faci per demanar perdó i buscar reparar el dany causat. Mirant cap al futur mai serà poc tot el que es faci per generar una cultura capaç d'evitar que aquestes situacions no només no es repeteixin, sinó que no trobin espais per ser encobertes i perpetuar-se», destaca el pontífex a la carta.

A més, es refereix clarament al pla dissenyat per encobrir els crims per part dels sacerdots durant 70 anys que va posar en evidència l'informe de 1.356 pàgines. «El dolor d'aquestes víctimes és un gemec que clama al cel, que arriba a l'ànima i que durant molt temps va ser ignorat, callat o silenciat. Però el seu crit va ser més fort que totes les mesures que el van intentar silenciar o, fins i tot, que van pretendre resoldre'l amb decisions que van augmentar la gravetat caient en la complicitat», va assenyalar el Papa.