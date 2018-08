Robles destaca la tasca «conjunta i silenciosa» dels cossos policials

La ministra de Defensa, Margarita Robles, va destacar ahir, en una entrevista amb Europa Press, la tasca «conjunta i silenciosa» que s'està fent entre les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat inclosos els Mossos d'Esquadra per lluitar contra el terrorisme i va reconèixer que es considerava la possibilitat d'un atemptat en l'aniversari dels actes terroristes de Cambrils i Barcelona. Robles va posar en relleu la tasca duta a terme pels Mossos i per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per combatre «la xacra del terrorisme» i va explicar que s'està portant a terme una tasca «conjunta, silenciosa i moltes vegades desconeguda» a aquest efecte. En aquest sentit, va deixar clar que no dubta de la professionalitat dels Mossos en la lluita antiterrorista.