VÍDEO | Busquen l'autor d'aquesta brutal agressió a dues àvies a Bilbao

La policia basca busca un home acusat d'agredir dues dones grans en les últimes hores. El succés va tenir lloc en un portal de Bilbao i va ser recollit per les càmeres de seguretat de l'edifici en el qual residien les dones.



Al vídeo, que es pot veure sota aquestes línies, l'acusat deixa entrar a la primera dona a l'ascensor i es queda només amb la segona.



Fa un gest per tancar la porta i recorre al collar d'or de la seva víctima. La dona intenta defensar-se. La seva veïna surt en la seva ajuda però ambdues acaben malferides del forcejament. Un cas que ha indignat els veïns de Bilbao.





S'ha difós la seva imatge i es demana la màxima col·laboració ciutadana per evitar que això pugui tornar a passar. No en va aquest tipus de delictes contra persones vulnerables com la gent gran les solen dur a terme sempre el mateix tipus de delinqüents.És per això que els agents de la Policia demanen precaució als majors i que en cap cas entrin al portal amb desconeguts, que no obrin la porta del carrer a qui no s'identifiqui i que no pugin a l'ascensor amb persones de fora de l'edifici.A més també són massa freqüents les estafes a majors de delinqüents que entren a les cases fent-se passar per falsos revisors del gas i aprofiten parar robar joies i diners en efectiu o per realitzar cobraments fraudulents.