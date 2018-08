Ciutadans no donarà suport al Congrés a l'exhumació de Franco

El president de Cs, Albert Rivera, ha criticat que el govern espanyol vulgui exhumar Franco del Valle de los Caídos a través d'un decret llei. Segons Rivera, aquesta és una mesura per a qüestions "urgents" i, per això, ha criticat "les formes" de l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha acusat de no buscar el consens. Per això, ha avançat que no donaran suport a la mesura quan es convalidi al Congrés dels Diputats. No obstant això, no ha aclarit si s'abstindran o hi votaran en contra.

Cs va votar a favor de l'exhumació de Franco en la proposició no de llei del maig de 2017 al Congrés que també demanava treure el cadàver del dictador. "Si l'únic que debatem és sobre els óssos de Franco no ho recolzarem", ha dit a 'Onda Cero'. Rivera demana abordar també el tema de fer del Valle de los Caídos un "cementiri nacional" i parlar en "termes de reconciliació".

El líder de Cs ha fixat quin serà el posicionament del grup al Congrés quan calgui convalidar el decret llei per exhumar Franco. El govern espanyol aprovarà el decret al Consell de Ministres aquest divendres per poder modificar la Llei de la memòria històrica i poder exhumar les restes del dictador. Aquest decret, però, s'haurà de convalidar en el període d'un mes a la cambra baixa.

Rivera ha dit que no hi donaran suport tot i no aclarir quin serà el sentit del seu vot. Segons el líder de la formació taronja, Cs "no comparteix les formes" i considera que un decret llei s'ha de reservar per a "temes urgents" i que, a més, el govern espanyol "no ha buscat el consens". Rivera també creu que és una mesura que mira al passat i que vol perpetuar el bipartidisme i "les dues Espanyes". "Sospito que es tracta d'un intent de tornar a les batalles fratricides de vermells i blaus que és les que agraden els bipartidistes", ha manifestat.

Preguntat si el preocupa que els titllin de franquista, Rivera ha dit que li importa "molt poc" les etiquetes que li puguin penjar. "A mi les etiquetes de la vella política m'importen ben poc, Ciutadans va néixer per trencar la dicotomia de les dues Espanyes", ha declarat.