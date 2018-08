La Comunitat de Madrid va fer una revisió del màster de Pablo Casado

n La Fundació Madrid+D, un organisme que està adscrit a la Comunitat de Madrid, va realitzar un detallat seguiment del polèmic màster de Dret Autonòmic que van cursar l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes i el president del Partit Popular, Pablo Casado, i va emetre un informe amb «recomanacions» que no eren d'obligat compliment en cas de continuar l'esmentat títol per esmenar alguns aspectes.

No obstant això, aquest seguiment no va continuar perquè aquests estudis de postgrau que s'impartien a l'Institut de Dret Autonòmic (IDP) de la Universitat Rey Juan Carlos (URJC) es van extingir l'any següent.

El president del Partit Popular va assegurar que el màster que va ser revisat per la Comunitat de Madrid, i al qual se li va demanar esmenar certs aspectes, no era el seu, sinó els d'anys posteriors. Casado va explicar que «caldrà preguntar a qui ha fet aquestes declaracions, però hi ha un error perquè no es refereix al meu curs de doctorat sinó als que es corresponen amb anys posteriors».