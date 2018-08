El Govern català decideix no participar en la trobada del Consell de Política Fiscal i Financera

La Generalitat va decidir ahir no participar en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que se celebrarà avui en sessió telemàtica, en considerar que aquest mecanisme no és «un espai propici per a l'adopció de consensos efectius i debats productius».

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va enviar una carta a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en la qual exposa els motius pels quals cap representant de la Generalitat intervindrà en la pròxima sessió del CPFF, malgrat ser a distància.

«Els motius que justifiquen la no participació són els mateixos que van justificar la nostra absència a les convocatòries anteriors», explicava Aragonès en la missiva.

El conseller indica que el mecanisme actualment fixat per a la presa de decisions del si del Consell, així com la pròpia composició del ple i la majoria de vots reservada al Ministeri d'Hisenda dificulta que aquest organisme sigui una eina útil per a la presa de decisions consensuades amb les autonomies. La Generalitat va destacar, en aquest sentit, que veu «més adequat» la celebració de reunions bilaterals, com la de l'1 d'agost, per tractar els temes que concerneixen al finançament de Catalunya, tenint a més en compte el context polític actual.

La Generalitat considera que el repartiment dels objectius de dèficit entre els diferents nivells d'administració pública en el període 2019-2021 «no són únicament desproporcionats» sinó que tampoc no compleixen l'establert en la llei d'estabilitat pressupostària i financera.

Les crítiques van arribar de la mà del president del PPC, Xavier García Albiol, que va carregar contra la decisió del Govern de no participar en la reunió i va subratllar: «A més debilitats del Govern espanyol, més humiliacions dels independentistes». «Aquesta és la resposta del Govern a la política de 'bon rotllet' de Sánchez Castejón amb els independentistes», va escriure el dirigent popular al seu perfil de Twitter, després que es fes públic que Aragonès havia enviat la carta a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, on exposava els motius pels quals cap representant de la Generalitat de Catalunya intervindrà al CPFF, encara que la trobada sigui telemàtica.