Un grup d'excursionistes francesos es troba una ossa a la Vall d'Aran

Quatre excursionistes francesos van trobar-se ahir una ossa amb tres cadells a Montgarri, a la Vall d'Aran, on un d'ells va desaparèixer en fugir de forma espaordida de l'animal, que va mantenir una actitud defensiva fins que les cries van estar prou lluny i ella les va seguir. Ho va informar el Conselh Generau d'Aran en un comunicat, on va explicar que a les 11 del matí un grup de tres excursionistes van alertar sobre la desaparició d'un d'ells, de 22 anys, a Montgarri. En trobar-se amb l'ossa i els tres cadells a menys de deu metres, el noi va optar per fugir. Després va explicar que l'ossa va mantenir una actitud defensiva, i no va mostrar agressivitat ni el va atacar, però es va mantenir ferma davant els seus gestos i crits. Seguidament el noi va fugir del lloc corrent muntanya amunt i els seus companys, entre ells el pare i un germà, no el van poder localitzar i van avisar el número 112 d'emergències. Finalment, quan el noi va tenir cobertura, va indicar la seva localització i el van rescatar.