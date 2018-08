La justícia belga ajorna la presa de decisió sobre l'extradició de Valtonyc

n Un jutge d'un tribunal de primera instància de la ciutat belga de Gant va decidir ajornar fins al proper 3 de setembre la decisió d'extradir el raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut artísticament com a Valtonyc, condemnat a Espanya per enaltir el terrorisme i injuriar el rei en les lletres de les seves cançons.

La defensa del cantant va explicar que presentaran un nou escrit davant del jutge en el qual argumentaran que els fets que jutgen s'emmarquen dins de la llibertat d'expressió, i a més no existeix la doble incriminació que ha de ser exigida per a la seva entrega a Espanya, és a dir, que els delictes que s'atribueixen al raper estiguin tipificats a tots dos països.

La decisió sobre l'extradició va ser posposada perquè es tracta d'«una qüestió de grans principis, de llibertat d'expressió», motiu pel qual «ara tenim per endavant un procediment escrit», segons va explicar un dels advocats del cantant, Simon Bekaert, qui va insistir que «el tribunal no prendrà una decisió amb presses».

El raper mallorquí va recordar al jutge instructor del procés sobiranista, Pablo Llarena, la seva citació a Bèlgica el proper 4 de setembre: «Que no se li oblidi venir», arran de la demanda de l'expresident Carles Puigdemont i quatre exconsellers per presumpta falta d'imparcialitat i vulneració de la seva presumpció d'innocència.

Valtonyc va assegurar que acceptarà la resolució de la justícia belga, encara que sigui la d'acceptar l'extradició, «perquè ha demostrat ser independent i no estar polititzada». «No espero res, que hi hagi un canvi de Govern no hauria d'afectar les decisions judicials», va assegurar, així com es va penedir de les lletres masclistes i homòfobes d'algunes de les seves cançons.