L'assaltant abatut a Cornellà va demanar ajuda a Al·là en una carta de comiat

La Fiscalia sospita que Abdelouahab T., l'assaltant a la comissaria de Cornellà del Llobregat, va actuar en un moment de controvèrsia personal greu motivada per la seva condició de ser homosexual dins del col·lectiu musulmà i va atacar els agents en un intent de «redempció religiosa». Tot i que es manté la investigació per terrorisme, el possible mòbil gihadista del crim, ara per ara, va perdent força.

Fonts fiscals aprecien una motivació religiosa en l'actuació de l'assaltant, abatut en l'atac de la matinada de dilluns passat, l'intenció del qual va poder ser, segons les primeres investigacions, suïcidar-se o morir matant.

De fet, segons les fonts, l'assaltant, d'origen algerià, va enviar un missatge telefònic a la seva exparella, amb la qual convivia a la ciutat de l'àrea metroplotina de Barcelona, en el qual li revelava que marxaria, «Insha'Allah (si Déu vol), al gran lloc que està a dalt».

Les primeres hipòtesis de la Fiscalia apunten a un home que, mogut per la vergonya que sentia en ser homosexual, es va refugiar en la religió i va començar a ser més extrem en la pràctica de l'islam, de manera que amb l'atac va poder intentar redimir-se des d'un punt de vista religiós i morir així «amb bona fama». És justament aquesta hipòtesi la que està desdibuixant la possibilitat d'un mòbil gihadista per cometre el crim. A més, en el supòsit d'actuar buscant la seva mort, qui agafa un paper protagonista és el testimoni de la seva exdona, que es va convertir a l'islam poc després de conèixer-lo i que ja tenia dos fills fruit d'una relació anterior amb un ciutadà d'origen asiàtic. Precissament, segons ella va declarar, la parella es trobava en procés de separació perquè ell havia descobert la seva homosexualitat.

Pel que fa al manuscrit, de set línies i ple d'incorreccions en àrab, trobat a l'habitatge, és segons la primera traducció realitzada pels Mossos una oració tipus i la Fiscalia la vincula a l'augment de l'activitat religiosa que va experimentar el mort a causa segurament de la «controvèrsia personal greu» que tenia per les seves tendències homosexuals. El literal de la primera traducció de la seva carta de comiat, a la qual ha tingut accés Europa Press, és el següent: «Oh Déu et demano clemència de la teva saviesa i demano clemència del teu poder, i et suplico a la teva gran generositat, ja que ets el més poderós i jo el menys, ja que tu ets el savi i jo el menys, i tu saps del més enllà. Oh Déu si saps que en aquest assumpte hi ha (...) el bé per a mi, per a la meva religió i la meva subsistència i tot allò relacionat amb mi i el que m'has predestinat facilita-ho i beneeix-ho per a mi. Oh Déu, si saps que aquest assumpte (...) va en contra de la meva religió i del meu aliment allunya'l de mi i fes que el meu destí sigui bo i fes que accepti (...)».

D'altra banda, segons les gravacions de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Cornellà, els investigadors d'aquest cas creuen que hi havia una clara intenció en l'atacant de clavar el punyal a la mosso d'esquadra que va acabar abatent-lo, ja que es va llançar cap a ella i, després d'un intent fallit, la va perseguir per les mateixes dependències policials.

En total, l'agent va disparar en quatre ocasions a l'assaltant, si bé només tres van impactar contra la víctima, que va acabar morint, segons van assenyalar les fonts.

Amb tot, no es descarta de moment la intenció terrorista de l'abatut, del qual no hi havia constància que s'hagués intentat suïcidar en una altra ocasió, de manera que l'Audiència Nacional seguirà investigant els fets de dilluns passat a Cornellà.

Fins ara no hi ha constància que l'home, d'origen algerià, pertanyés a l'organització terrorista Estat Islàmic ni tampoc no es va trobar a casa seva material relacionat amb l'organització terrorista, si bé els agents sí que van trobar el text de la seva última oració abans de l'atac a la comissaria. Tot aquest material va ser trobat en el marc de l'escorcoll que es va portar a terme al seu habitatge durant el mateix dilluns, hores després que es produís l'atac.

Encara queda examinar els suports informàtics intervinguts i practicar més diligències que permetin dilucidar si l'assaltant va experimentar un canvi rellevant que el portés a actuar d'aquesta forma i sobretot si van intervenir-hi terceres persones.

Per tant, els diferents cossos de seguretat seguiran treballant en la investigació amb la mateixa fórmula que l'adoptada després dels atemptats de la Rambla de Barcelona i de Cambrils el 17 d'agost del 2017.

La investigació de l'atac serà centralitzada pel Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme (CITCO) del qual formen part diferents cossos de seguretat d'arreu de l'estat, sota la direcció del jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno i de la Fiscalia d'aquest mateix tribunal.