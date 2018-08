L'exadvocat de Trump s'entregai prepara unpacte ambla Fiscalia

Michael Cohen, exadvocat del president d'EUA, Donald Trump, es va entregar a l'FBI amb la intenció d'arribar a un acord amb la Fiscalia, que l'investiga per frau fiscal i bancari i violació de la llei electoral. Cohen es va lliurar a l'FBI hores abans que hagués de comparèixer davant un tribunal de Manhattan. Cohen prepara un acord amb la Fiscalia pel qual es declararia culpable i acceptaria entre tres i quatre anys a presó i pagaria una multa. Un acord així seria un cop molt fort per a Trump. Cohen ha format part del seu cercle de confiança, primer com el seu advocat personal i després com a assessor a la campanya electoral i al Govern.

La relació entre tots dos es va refredar a l'abril, quan agents de l'FBI van escorcollar l'habitatge i diversos locals de Cohen, investigat per diferents delictes.