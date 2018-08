Mor atropellada a Barcelona una dona nord-americana embarassada de sis mesos

Una dona d'origen nord-americà de 31 anys embarassada de sis mesos ha mort aquest dimecres a l'hospital després de ser atropellada dimarts a la confluència dels carrers Pau Claris i Avinguda Diagonal a l'Eixample de Barcelona.

El fetus també va perdre la vida en el sinistre. Els fets van tenir lloc poc abans de les deu de la nit. El vehicle implicat en l'atropellament circulava pel primer carril de la Diagonal de la banda mar, per on la dona creuava. La ferida va ser traslladada immediatament a un centre hospitalari, on va ser sotmesa a una cessaria d'urgència i va quedar ingressada en estat molt greu. Finalment, la dona ha mort aquesta tarda. La seva parella, que l'acompanyava en el moment dels fets, va resultar il·lesa.

La Guàrdia Urbana va practicar la prova de drogotest al conductor, que va donar negatiu. Des de l'Ajuntament de Barcelona s'indica que quatre persones han mort atropellades en el que va d'any a la ciutat. L'any passat es va tancar amb un balanç de cinc víctimes.