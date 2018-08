PP i Cs intensifiquen la pressió a Sánchez per un nou 155 contra la Generalitat

PP i Cs van intensificar ahir la seva pressió cap al Govern de Pedro Sánchez perquè actuï davant l'«amenaça» del president Quim Torra d'«atacar l'Estat» activant eventualment de nou el 155, mentre prossegueix la polèmica sobre l'exhibició de símbols independentistes als espais públics.

La portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, va oferir la majoria absoluta del seu partit al Senat per a una «possible activació del 155» davant «qualsevol tipus de vulneració», i va advertir a Sánchez que els polítics independentistes «són insaciables»: «Totes les amenaces -dels sobiranistes- s 'han complert», va alertar.

A més, el PPC ha registrat una sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat al Parlament perquè doni explicacions sobre les seves afirmacions, amb les quals «ha excedit qualsevol límit democràtic».

«La invitació a la ciutadania de fer ús de la violència mai no pot estar justificada ni emparada en un estat democràtic i de dret, ni tan sols quan es fa com per mitjà de defensa d'idees legítimes», argumenta la sol·licitud del PPC.

Per part de Ciutadans, la líder a Catalunya i portaveu nacional, Inés Arrimadas, va demanar de nou a l'Executiu que enviï un requeriment formal a Torra «exigint-li el seu compromís i acatament» a l'ordre constitucional.

Si prossegueix la «inacció» del Govern davant l'«amenaça» de Torra, ha precisat Arrimadas, Ciutadans demanarà la reactivació de l'article 155 de la Constitució.

Mentre referma la pressió a l'Executiu perquè actuï davant les «amenaces» de Torra, aquest va visitar l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, al centre penitenciari Mas d'Enric, al Catllar, al Tarragonès, sense que en aquesta ocasió fes declaracions als mitjans de comunicació.

En paral·lel, va mantenir-se la polèmica sobre l'exhibició de símbols independentistes a l'espai públic, després que els Mossos d'Esquadra identifiquessin el cap de setmana passat 14 persones que planejaven la seva retirada en diversos municipis de Tarragona.

Arrimadas va acusar Torra d'utilitzar els Mossos com a «policia política» per «acovardir» les persones que «defensen un espai públic neutral» i «lliure de símbols polítics», i va advocar en declaracions a RAC1 per no acceptar l'autoritat dels agents en aquests casos. Ciutadans, a més, va demanar la compareixença «urgent» del conseller d'Interior, Miquel Buch, al Parlament perquè doni explicacions: «D'acord amb què els Mossos identifiquin els qui posen banderes oficials d'Espanya i els qui treuen llaços grocs de l'espai públic, però no identifica els qui l'ocupen?», es va preguntar Arrimadas.

Buch va criticar les paraules de la dirigent de la formació taronja: «Senyora Arrimadas, respecti aquesta institució i no posi en dubte la seva professionalitat i neutralitat», va escriure en el seu compte de Twitter el conseller, després de recordar que segons el Centre d'Estudis d'Opinió és la segona institució més ben valorada.

També va replicar a Arrimadas el diputat del PSC-Units i exconseller d'Interior Ramon Espadaler: «Per aquest camí prendrem mal. Els Mossos no són policia política, sinó una policia integral i democràtica que compleix i fa complir la llei». El PP, a més, proposarà el setembre una reforma de la Llei de símbols, perquè la «llibertat d'uns» acaba quan comença la «humiliació i l'ofensa d'una majoria», va esgrimir Montserrat. De la seva banda, Impuls Ciutadà, moviment cívic contrari a la independència, demanarà a la Fiscalia que investigui la possible «comissió de delictes» per part de la Generalitat en la neutralitat de l'espai públic, i denunciarà a la UE la «falta de qualitat democràtica» de les institucions catalanes.