«El que ha passat al viaducte de Gènova difícilment es pot produir aquí»

Amb la informació disponible, Baraut situa en una falla material en els tirants de formigó l'esfondrament del pont Morandi de Gènova

El manresà Guillem Baraut, enginyer de Camins, Canals i Ports, és un expert en estructures d'edificacions i ponts. Entre d'altres, ha estat un del creadors d'un pont inflable pensat per a emergències i és l'autor del projecte de rehabilitació del Pont Nou de Manresa.



Com a expert en estructures, què creu que ha passat a Gènova perquè el viaducte Morandi s'hagi mig esfondrat?

És difícil de dir, sense informació, però tot apunta a una falla del material, en aquest cas formigó armat, possiblement en els tirants, una solució peculiar d'aquest pont. El formigó armat o pretensat és un material segur i pot ser molt durader, però, com tot, necessita un manteniment adequat per tal d'evitar les patologies que es coneixen que pot patir (carbonatació, fisuració, fatiga...)

Entenc, per tant, que el tema dels tirants és el que marca la diferència en el pont de Gènova respecte a altres que també s'hagin fet amb formigó armat?

Efectivament. Els tirants amb formigó es van deixar d'utilitzar fa molt temps. Els ponts atirantats es fan actualment amb tirants protegits amb altres sistemes (greixos, polietilè...)

Com creu que es podria haver evitat?

Sobretot, amb un manteniment adequat. Hi ha molts processos físics i químics que poden danyar el material amb el temps, provocar fisuració, corrosió de les armadures, etc. Si les patologies no es detecten i no es tracten a temps, a llarg termini poden portar problemes. Difícilment són processos que tinguin lloc d'un dia per l'altre. També és important esmentar que el coneixement ha evolucionat molt al llarg del temps. Els procediments de càlcul, els criteris de disseny, la qualitat dels materials i les tècniques constructives i de manteniment són molt diferents ara, comparat amb les existents en el moment en què es va dissenyar i construir pont de Gènova. Per altra banda, actualment hi ha sistemes de monitorització automàtics, que permeten obtenir dades en temps real, des de topografia (per veure desplaçaments), estat tensional, deformacions, danys, etc. El pont de Morandi, aparentment, feia temps que estava sent monitoritzat i ja s'havia detectat la necessitat d'actuacions importants de reparació.

Tenint en compte el que ha passat, caldria fer una normativa nova pel que fa al manteniment d'aquestes estructures?

Les normatives es van actualitzant periòdicament a mesura que hi ha descobriments rellevants. Si, en aquest cas, la investigació cor-responent detectés que hi ha hagut algun fet que ni amb la normativa actual s'hagués evitat, llavors sí que faria falta una actualització.

Podem estar tranquils que la nostra normativa és de les més exigents del món, per seguretat, qualitat, durabilitat i sostenibilitat. Pel que fa al manteniment, cada pont està registrat amb la seva fitxa corresponent, s'actualitza amb qualsevol intervenció que s'hi faci (ampliacions, reforços, reparacions, etc.), i s'hi fan inspeccions periòdiques.

Hi ha viaductes com aquest a casa nostra? El que ha passat al viaducte de Gènova, podria passar aquí? Penso en el del Sua-nya, salvant totes les distàncies, que són moltes.

Difícilment es pot produir aquí. Ponts de formigó armat o pretensat en tenim molts, però no amb tirants protegits amb formigó com aquest. El del Suanya s'ha dissenyat amb la normativa actual, que exigeix els més alts estàndards internacionals. Els materials emprats són molt millors i el control de qualitat en l'obra molt més exigent. Això no treu que, amb el temps, s'hagin de fer les inspeccions corresponents i fer el manteniment adequat en cas que sigui necessari.

És cert que la vida mínima d'un viaducte d'aquest tipus és de cent anys?

Aquesta és una exigència normativa actual. Però no vol dir que no s'hagi de fer res durant cent anys o que als cent ja no serveixi. S'han de fer les inspeccions i el manteniment adequats durant aquest temps, i amb els reforços, actuacions preventives o reparacions se'n pot allargar la vida útil.

No és el primer que cau a Itàlia. Com ho explica?

Hauríem de veure les causes de cada cas, però, si hi ha una certa freqüència d'incidencies greus, seria conveninent revisar les pautes d'inspecció i les inversions en manteniment.

Segons un article publicat per La Vanguardia, uns 840 ponts francesos, dels 12.000 que manté el Govern gal, tenen «risc d'esfondrament» els pròxims anys; a Alemanya, un informe situava l'any passat en el 12,4 % els ponts de la xarxa viària en mal estat; als Estats Units, 54.000 dels 613.000 ponts revisats a començament d'any tenien deficiències; i a Itàlia es calcula que hi ha més de 30.000 ponts amb risc i 300 en situació crítica.

Amb aquestes dades i la quantitat d'informació de què es disposa actualment, s'haurien de prioritzar les inversions per criteris tècnics i no polítics. Sovint són actuacions que no es veuen i socialment s'aprecien poc (i fins i tot poden ser molestes), però són molt necessàries.