Torra i Artadi es reuneixen amb els set independentistes presos a Lledoners

El president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, han visitat aquest dimecres al matí durant gairebé cinc hores els set "presos polítics" que es troben tancats al Centre Penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages). Torra i Artadi han arribat amb vehicles separats a la presó quan faltaven pocs minuts per les nou del matí i han sortit a tres quarts de dues del migdia. A dins, el cap de l'executiu i la consellera han mantingut una reunió amb Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva. Els primers a ser traslladats a la presó de Lledoners van ser Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart, que van arribar-hi el 4 de juliol, mentre que Forn, Rull i Turull van ingressar en presó preventiva al centre bagenc el dia 11 de juliol.

La visita coincideix amb la difusió d'una carta enviada per part del president de la Generalitat al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, demanant-li que intervingui per posar fi a "l'escalada de violència" a Catalunya per part de "grups violents" i li demana "depurar responsabilitats". En el text, a la qual ha tingut accés l'ACN, amb data del 21 d'agost i enviada aquest matí, Torra explica al ministre que s'adreça formalment a ell després del "silenci" de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. El president català ja va enviar el passat 9 d'agost una carta a Cunillera per demanar-li mesures disciplinàries davant dels casos en què s'han vist implicats membres del cos de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil. Ara, en la carta dirigida a Grande-Marlaska, Torra afegeix que el passat cap de setmana els Mossos van identificar un grup organitzat de 14 persones que arrencaven llaços grocs a Ribera d'Ebre i afegeix que "sembla contrastada" la participació d'un agent de la Guàrdia Civil en aquests "grups armats i organitzats".

"Voldríem fer-vos arribar de manera formal la nostra preocupació pels fets que estan esdevenint a Catalunya", amb aquestes paraules Torra comença la carta que aquest dimecres ha enviat al ministre de l'Interior.

En la missiva li adjunta la carta que ja va enviar el passat 9 d'agost a la delegada del govern espanyol a Catalunya demanant quines mesures disciplinàries es preveien prendre davant els "insults" que van rebre dos diputats del Parlament, Jenn Díaz i Josep Maria Jové, per part d'un membre de la policia espanyola, així com l'agressió al periodista gràfic Jordi Borràs per part d'un agent de la policia espanyola.

Davant del "silenci" de la delegada del govern, Torra explica que es veu en l'obligació d'adreçar-se a Grande-Marlaska per manifestar la seva preocupació i sol·licitar la seva "intervenció".

A més, el president de la Generalitat afegeix que el passat cap de setmana els Mossos d'Esquadra han identificat un "grup organitzat" de 14 persones que treia llaços grocs a la comarca de la Ribera d'Ebre i afirma que entre les persones identificades "sembla contrastada" la participació d'un agent de la Guàrdia Civil en aquests "grups armats i organitzats que recorren el territori català".

Sense perjudici de les accions penals que s'hagin d'emprendre, Torra sol·licita que s'informi "urgentment" de les mesures disciplinàries que si s'escau s'han d'adoptar atès que considera que els fets "semblen adequar-se als tipus previstos a la Llei Orgànica 12/2007, de 22 d'octubre i la Llei Orgànica 4/2010, de 20 de maig, que tipifiquen entre d'altres "l'ostentació o utilització d'armes sense causa justificada", així com "el seu ús en acte de servei o fora d'ell infringint els principis i normes que regulen el seu ús". Altres casos que preveuen aquestes lleis són "organitzar o participar activament en reunions o manifestacions de caràcter polític o sindical, així com organitzar, participar o assistir portant armes, vestint l'uniforme reglamentari o fent ús de la seva condició de Guàrdia Civil en manifestacions o reunions de caràcter polític, sindical o reivindicatiu que se celebrin en llocs públics".

Torra acaba la carta posant-se a la disposició del ministre per qualsevol informació que es requereixi per aclarir els fets. I conclou que "és urgent posar fi a l'escalada de violència a Catalunya per part de grups violents, així com depurar responsabilitats".