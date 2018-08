Tres mesos de presó per a un tuiter per lloar els Grapo

n La Sala d'Apel·lacions de l'Audiència Nacional ha condemnat a tres mesos de presó Luis Solorzano, un usuari de Twitter que havia estat ja jutjat i absolt per la Sala Penal d'aquest òrgan el mes de març passat en no entendre llavors que els missatges que va publicar a l'esmentada xarxa social -en què lloava els Grapo i desitjava la mort a policies- fossin constitutius d'enaltiment del terrorisme. El tribunal d'apel·lacions considera ara que aquestes publicacions constitueixen un «incentiu indirecte» a l'odi i la violència i mereixen retret penal.

L'internauta va publicar entre 2012 i 2014 comentaris a Twitter com «El terrorisme ara per ara sembla ser l'única opció perquè puguin entendre que Canàries no es ven, lluita per defensar».