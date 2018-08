«Traurem Franco del Valle de los Caídos», confirma el PSOE

La portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra, ha acusat avui el líder de Cs, Albert Rivera, d'haver perdut "fa molt" el centre i "ara està perdent el nord", després de la decisió de Ciutadans de no donar suport a la convalidació en la cambra baixa del decret llei per exhumar les restes de Franco.

Així ho ha manifestat en declaracions als mitjans a Almeria, on ha preguntat a Rivera el perquè d'aquesta decisió si l'11 de maig de l'any passat va aprovar una proposició no de llei on "precisament es deia que calia treure a Franco del Valle de los Caídos, per què canvien ara de posició? "

"La resposta és que mai defrauden, que sempre que tenen l'oportunitat real de posicionar-se políticament ho fan cada vegada més escorats a la dreta (...) en aquesta lluita que tenen fratricida amb el PP sobre qui és més de dretes", ha respost a la seva pròpia pregunta.

Per això, assegura que espera que Ciutadans "recapaciti" i torni a la postura de fa un any perquè "aquest país no es pot permetre seguir amb aquesta anomalia democràtica" en una "democràcia plena" que té "de tancar les ferides".

Ha assenyalat a més que l'exhumació és un requeriment de "diversos organismes internacionals com la pròpia Nacions Unides" i que no és normal quan es compleixen 40 anys de Constitució i 43 de la mort de Franco que "aquest país tingui un mausoleu dedicat a un dictador ".

"Per això, l'obstinació del Grup Socialista, del Govern socialista de treure a Franco del Valle de los Caídos. Ho farem. Es va a aprovar aquest Reial decret divendres i anem a treure a Franco del Valle de los Caídos", ha sostingut.