Un centenar d'immigrants salten la tanca de Ceuta

Entorn un centenar d'immigrants subsaharians han entrat aquest matí de dimecres a Ceuta a través de la tanca aprofitant l'hora de l'oració col·lectiva de la Festa del sacrifici i han provocat que set guàrdies civils resultessin ferits.

Per aquesta nova entrada, a la zona coneguda com Finca Berrocal, els assaltants han fet servir tant calç viva com armes per tallar la tanca com boles amb excrements, segons han informat a Europa Press fonts de la Delegació del Govern.

Es dóna la circumstància que aquests fets s'han produït just a l'hora de la celebració de l'oració col·lectiva que se celebra amb motiu de la Festa del Sacrifici a Ceuta, on és festa local.