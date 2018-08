Els experts aposten per ensorrar totalment el pont enfonsat a Gènova

La comissió constituïda pel ministeri d'Infraestructures italià per aclarir les causes del sinistre del dia 14 d'agost a Gènova considera necessari demolir les restes del pont Morandi per evitar més ensorraments. La comissió ha enviat un informe al ministeri italià en el qual assenyala «una situació de perill» en un dels pilars del pont i que existeix el «risc que s'esfondri», va explicar la delegada del Govern a Gènova, Fiamma Spena.

Spena va mantenir una reunió a Gènova amb membres del Govern italià i amb els tècnics d'aquesta comissió, dirigida per l'arquitecte Roberto Ferrazza. La necessitat de demolir les restes del pont ha estat defensada en els darrers dies pel president de la regió de Ligúria, Giovanni Toti, que ha instat l'Executiu, format pel Moviment Cinc Estrelles i la Lliga, a actuar «com més aviat millor». Per a Toti és essencial començar amb aquestes tasques per «garantir la seguretat a l'àrea» de més risc, que ha estat desallotjada i on no treballen els equips que retiren les runes, i al mateix temps per accelerar la reconstrucció.

El 14 d'agost, un tram del pont Morandi es va enfonsar i va causar 43 morts. Des de llavors, els equips d'emergència netegen la zona i l'espai considerat zona zero ha estat desallotjat per prevenir possibles ensorraments de les estructures que encara es mantenen dretes.