Grande-Marlaska proposa a Torra celebrar una reunió de la Junta de Seguretat la primera setmana de setembre

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviat una carta al president de la Generalitat, Quim Torra, per proposar-li formalment que se reuneixi la Junta de Seguretat durant la primera setmana de setembre, del 3 al 7 concretament. En la missiva, el ministre assegura que aquesta reunió servirà per tractar les qüestions que el president de la Generalitat ha assenyalat en les seves cartes tant a la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, com a ell.

D'aquesta manera, es refereix a la petició de Torra perquè el ministre intervingui i depuri responsabilitats contra els agents de la policia espanyola i Guàrdia Civil implicats en "grups violents". De fet, Grande-Marlaska fa una proposta sobre l'ordre del dia de la reunió en el què consta la "convivència a l'espai públic". Així mateix, també proposa que s'abordi, entre altres qüestions, la integració definitiva dels Mossos al CITCO.