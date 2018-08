Un mort i dos ferits per un atac amb ganivet a la regió de París

Almenys una persona ha mort i dues més han resultat ferides després de ser apunyalades aquest dijous al matí en un carrer de la localitat francesa de Trappes, per un home que, segons les primeres informacions, figurava a la llista de persones potencialment perilloses per la seguretat del país i per apologia del terrorisme. Estat Islàmic ha reivindicat l'autoria dels fets, però les autoritats no descarten que l'atac sigui conseqüència d'una "disputa familiar" ja que les víctimes serien de la mateixa família que l'agressor.



L'atac ha tingut lloc al carrer Camille Claudel de la localitat, situada a la regió metropolitana de París, a prop de Versalles. L'agressor hauria cridat "Allah Akbar" (Al·là és gran, en àrab) abans d'actuar i després d'apunyalar la víctima i les dues persones ferides s'ha atrinxerat. Finalment ha estat abatut per les forces de seguretat, segons fonts policials citades per France 3.



La mateixa cadena ha informat que l'home figurava en una fitxa S, un arxiu en el qual s'inclou a individus que poden suposar un perill per a la seguretat nacional. Segons una altra televisió, BFM TV, es tracta d'un home nascut el 1982 i condemnat per apologia del terrorisme.







El ministre de l'Interior francès, Gérard Collomb, s'ha traslladat a la comissaria de Trappes i ha aplaudit la "capacitat de reacció i la sang freda" dels agents. La policia del departament d'Yvelines, via Twitter, ha informat a un quart d'onze del matí d'aquest dijous que hi havia una operació policial en curs al carrer Camille Claudel de Trappes, a uns 30 quilòmetres al sud-oest de París, i uns minuts abans de les onze confirmava que l'agressor estava "controlat".





??[ALERTE] Opération de police en cours, rue Camille Claudel à #Trappes, merci de bien vouloir éviter le secteur et de respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/6z7Q8u9mrZ — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) 23 d´agost de 2018