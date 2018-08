PP i Cs no donaran el seu suport al decret per a l'exhumació de Franco

El Partit Popular i Ciutadans no donaran suport a la convalidació del decret que preveu aprovar el Consell de Ministres per treure les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. A més, el PP amenaça amb portar el decret al Tribunal Constitucional.

En una entrevista a RNE, el secretari general del PP, Teodoro García, va assegurar que «el que toca» és «plantar cara» a aquesta forma de governar de Pedro Sánchez. «El que farem és plantar cara i recórrer aquestes mesures per reial decret que Sánchez intentarà aprovar durant el proper any. Recorrerem tots aquells que no tinguin caràcter d'urgència i que no estiguin previstos en l'ordenament com urgents», va assegurar, malgrat que aquesta va ser una via que utilitzar va amb molta freqüència l'executiu de Rajoy, fins i tot en temes que no eren urgents.

Encara que García no va concretar expressament que recorreran el decret relatiu a les restes de Franco que, segons preveu Moncloa, aprovarà aquest divendres el Consell de Ministres, sí que va destacar que en la seva opinió que no és un assumpte urgent. Fonts del partit consultades per Europa Press concretaven que s'estan plantejant presentar un recurs per aquest motiu, tot i que la decisió no està presa. Sí que sembla clar que el PP en cap cas votarà a favor, ja que entén que fer-ho per decret suposa «un intent de recargolar» la voluntat de «la majoria dels espanyols» i, a més, considera que en el fons es tracta d'una «cortina de fum» per no abordar les dificultats d'un Govern que «té gairebé més ministres que diputats», en paraules de García Egea.

«Nosaltres no estarem en aquesta qüestió. Que no comptin amb nosaltres al Govern per a això, perquè no estem d'acord en ressuscitar el passat per evitar que es parli del futur i per evitar que es parli de la pujada d'impostos. No a col·laborar en aquest intent de retorçar la majoria dels espanyols», va sentenciar.

Per la seva banda, el president de Cs, Albert Rivera, va criticar que el Govern espanyol vulgui exhumar Franco del Valle de los Caídos a través d'un decret llei. Segons Rivera, aquesta és una mesura per a qüestions «urgents» i, per això, va criticar «les formes» de l'executiu de Pedro Sánchez, a qui va acusar de no buscar el consens. Per això, va avançar que no donaran suport a la mesura quan es convalidi al Congrés dels Diputats. Fonts del partit espanyolista van confirmar que els diputats de Cs s'abstindran. En canvi, la formació taronja va votar a favor de l'exhumació de Franco en la proposició no de llei del maig del 2017 al Congrés que també demanava treure el cadàver del dictador del lloc on és ara.

Per la seva banda, el president del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, va dir ahir que «és incomprensible» que PP i Cs critiquin els llaços grocs perquè creuen que «afecten la neutralitat de l'espai públic» i, en canvi, no qüestionin el Valle de los Caídos. «Tot un mausoleu dedicat a la memòria d'un dictador militar no afecta la neutralitat de l'espai públic?», es va preguntar Bosch, que també va defensar que en aquesta qüestió les dues formacions cauen «com sempre» en «contradiccions evidents».

El PDeCAT va instar el Govern de Sánchez a anar «més enllà» del decret llei anunciat per assegurar l'exhumació de les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos i va reclamar també l'anul·lació dels judicis polítics de la dictadura. A través de Twitter, el portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, va donar «la benvinguda» a l'exhumació de Franco perquè «ja tocava, 40 anys després de la seva mort».