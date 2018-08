Barcelona multarà els ciclistes que circulin per les voreres a partir del 2019

L'Ajuntament de Barcelona multarà els ciclistes que circulin per totes les vorera a partir de 2019, amb sancions que oscil·len entre els 100 i els 500 euros. D'aquesta manera, el consistori aixecarà la moratòria sobre els desplaçaments en bicicleta per voreres de més de 4,75 metres, que són les dels districtes de l'Eixample i de Sant Martí, a partir de l'1 de gener de 2019. Els menors de dotze acompanyats sí que podran seguir circulant per les voreres més amples de la capital. "La ciutat està preparada", ha assegurat aquest divendres la tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz. Un cop incorporats tretze nous carrils bici, Barcelona comptarà amb més de 200 kilòmetres de xarxa ciclable.