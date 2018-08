Brussel·les desafia els Estats Units ajudant l'Iran amb 18 milions d'euros

n La Comissió Europea va aprovar un primer paquet de suport a l'Iran per valor de 18 milions d'euros, destinats a projectes sostenibles en l'àmbit del desenvolupament econòmic i social i que s'emmarca en el conjunt de mesures aprovades per Brussel·les les darreres setmanes per contrarestar la sortida dels Estats Units de l'acord nuclear el maig passat.

Aquests fons formen part d'un paquet més gran amb el qual Brussel·les preveu destinar 50 milions d'euros en ajudes a l'Iran. El sector privat es beneficiarà d'un total de 8 milions d'euros en suport de petites i mitjanes empreses del país amb un alt potencial, que també aniran destinats al desenvolupament de cadenes de valor seleccionades, i a assistència tècnica per a l'Organització per a la Promoció del Comerç.

Per altra banda, la comissió també donarà suport tècnic per als desafiaments mediambientals (8 milions més) i per a la reducció dels danys causats per l'ús de drogues (2 milions), mentre que els projectes seran implementats pel Centre de Comerç Internacional, les agències dels països de la UE, i altres organitzacions en estreta col·laboració amb les autoritats iranianes.

«Des de la represa de les relacions UE-Iran com a resultat de l'acord nuclear, la cooperació s'ha desenvolupat en molts sectors. Aquest nou paquet estén les relacions a àrees de benefici directe per als nostres ciutadans», va assegurar l'alta representant de la UE per a la Política Exterior, Federica Mogherini.