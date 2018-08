Calvo diu que defensaran a Bèlgica la «immunitat» de la justícia espanyola arran de la demanda contra Llarena

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha defensat que el govern espanyol –a través del Ministeri de Justícia- es personarà a Bèlgica per la demanda de Puigdemont i quatre exconsellers contra el jutge Llarena.

Ha volgut marcar diferències i ha dit que el paper de l'Estat no és el de "protegir" un jutge –això ho ha de fer el poder judicial, ha dit- però sí ha afirmat que es personaran per defensar la "immunitat" de la justícia espanyola. "Ens correspon indicar-li a qualsevol altra justícia d'un estat que no es pot interferir en els procediments del nostre espai, que és immune des del punt de vista de la sobirania jurisdiccional d'Espanya", ha defensat en roda de premsa.

El Ministeri de Justícia ja ha dit que estudia contractar un bufet a Brussel·les si en el moment d'admetre a tràmit la demanda civil contra Llarena es fa alguna referència al paper de la justícia espanyola. Ara bé, ha dit que en cap cas es defensaran "actes privats" del jutge, en referències a declaracions públiques que ha fet i que es recullen a la demanda.