Catalunya, Andorra i França formalitzen la creació del Parc Pirinenc de les Tres Nacions

El Parc Natural de l'Alt Pirineu, juntament amb el Regional de Pyrénées Ariégeoises a França i els andorrans de la Vall de Sorteny i Comunal de les Valls de Comapedrosa, han iniciat aquest divendres el camí cap a la seva promoció conjunta a través d'una nova marca que els aglutina sota el paraigües de Parc Pirinenc de les Tres Nacions.

La unió de totes quatre àrees protegides suma més de 428.700 hectàrees, convertint-se d'aquesta manera en una de les més extenses d'Europa d'àmbit transfronterer i distribuïdes per 158 municipis, dels quals una quinzena són catalans, dos més del principat d'Andorra i 141 francesos.

Durant l'acte de signatura del protocol que ha fet possible la seva creació, on d'entre els assistents hi havia el nou ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha explicat que properament es formarà una comissió de treball per estudiar i programar les accions a desenvolupar en els propers anys, començant per l'elaboració d'un logotip i definint els seus primers elements de promoció.